Анастасия Ракова рассказала о выборе предметов на ЕГЭ московскими школьниками

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выпускники предпрофессиональных классов столичных школ чаще всего выбирают ЕГЭ по своим профильным предметам. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Предпрофессиональное образование в старших классах дает школьникам возможность заранее получить понимание о том, с какой областью они бы хотели связать свою дальнейшую жизнь. Мы видим, что выбор подростками предпрофессиональных классов вполне осознанный, — сказала она.

Ракова отметила, что город старается создать больше возможностей для бесплатной подготовки к экзаменам. Например, для школьников проводятся тренировочные ОГЭ и ЕГЭ на базе центра независимой диагностики Московского центра качества образования.

Помимо этого, популярностью пользуется сервис «Самодиагностика» в библиотеке МЭШ. Он помогает ребятам в подготовке к работам по отдельным темам программы, работам по итогам года и самим итоговым экзаменам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что павильоны «Здоровая Москва» за первую неделю работы посетило более двадцати тысяч человек. Она отметила, что цифра говорит о востребованности сервиса.