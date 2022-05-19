Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анастасия Ракова рассказала о выборе предметов на ЕГЭ московскими школьниками

Александр Афонин
Город
Анастасия Ракова рассказала о выборе предметов на ЕГЭ московскими школьниками
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выпускники предпрофессиональных классов столичных школ чаще всего выбирают ЕГЭ по своим профильным предметам. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Предпрофессиональное образование в старших классах дает школьникам возможность заранее получить понимание о том, с какой областью они бы хотели связать свою дальнейшую жизнь. Мы видим, что выбор подростками предпрофессиональных классов вполне осознанный, — сказала она.

Ракова отметила, что город старается создать больше возможностей для бесплатной подготовки к экзаменам. Например, для школьников проводятся тренировочные ОГЭ и ЕГЭ на базе центра независимой диагностики Московского центра качества образования.

Помимо этого, популярностью пользуется сервис «Самодиагностика» в библиотеке МЭШ. Он помогает ребятам в подготовке к работам по отдельным темам программы, работам по итогам года и самим итоговым экзаменам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что павильоны «Здоровая Москва» за первую неделю работы посетило более двадцати тысяч человек. Она отметила, что цифра говорит о востребованности сервиса.

Анастасия Ракова Школы Экзамены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте