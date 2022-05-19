Сергунина: Жители столицы поделятся идеями улучшения туристических сервисов Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи смогут с 24 по 30 мая смогут присоединиться к проекту «Туристическая Москва» на платформе «Город идей» и поделиться идеями развития цифровых сервисов для путешественников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 19 мая.

— Проект «Туристическая Москва» поможет усовершенствовать портал Discover Moscow и сервис Russpass. Это две крупнейшие городские онлайн-площадки для путешественников. Москвичи оценят преимущества обеих, проанализируют недочеты и предложат идеи их развития, — сказала представитель мэрии.

По словам Сергуниной, на этапе сбора идей участники внесут предложения по развитию портала Discover Moscow. Они поделятся мнением, о каких темах, событиях, объектах и знаковых местах следует чаще рассказывать на сайте.

Всего будет доступно пять направлений для обсуждения: «Удобство использования Discovermoscow.com», «Прогулка по Москве», «Онлайн-проекты о Москве», «Тревел-шоу «Russpass. Путешествия», а также «Планирование путешествий». Эксперты отберут самые интересные и полезные идеи для голосования среди пользователей, после чего горожане решат, какие из этих идей следует реализовать.

До этого Сергунина рассказала, что портал «Узнай Москву» к Международному дню музеев составил тематическую подборку культурных заведений столицы. Так, например, в список вошел Музей космонавтики.

Его коллекция насчитывает более 100 тысяч различных экспонатов, в том числе первый космический скафандр, спускаемые аппараты космического корабля «Союз», бортовые журналы орбитальных станций и многое другое.