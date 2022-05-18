Портал «Узнай Москву» представил подборку выставочных площадок ко Дню музеев

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Портал «Узнай Москву» к Международному дню музеев составил тематическую подборку культурных заведений столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 18 мая.

— Посетители этих выставочных площадок могут познакомиться с современными технологиями, основами инженерного дела и точных наук, таких как физика или химия. Городской портал «Узнай Москву» опубликовал подборку музеев с фотографиями, графиком их работы и другой полезной информацией, — заявила заммэра.

Так, например, в список вошел Музей космонавтики. Его коллекция насчитывает более 100 тысяч различных экспонатов, в том числе первый космический скафандр, спускаемые аппараты космического корабля «Союз», бортовые журналы орбитальных станций и многое другое.

В подборку портала также включили павильон «Умный город» на ВДНХ, где гостям расскажут, как цифровые технологии повысили качество жизни в столице, и самую крупную выставку роботов в России — «Робостанцию», где посетители площадки могут нарисовать свой робопортрет, сыграть с роботом в настольный футбол и даже увидеть огромных роборыб.

Помимо этого, в список вошли музей науки «Экспериментаниум» и Государственный Дарвиновский музей.

До этого туристический портал discovermoscow.com в честь Дня музеев опубликовал подборку самых ярких выставочных пространств Музейного города на ВДНХ.