Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Портал «Узнай Москву» представил подборку выставочных площадок ко Дню музеев

Георгий Соланович
Город
Портал «Узнай Москву» представил подборку выставочных площадок ко Дню музеев
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Портал «Узнай Москву» к Международному дню музеев составил тематическую подборку культурных заведений столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 18 мая.

— Посетители этих выставочных площадок могут познакомиться с современными технологиями, основами инженерного дела и точных наук, таких как физика или химия. Городской портал «Узнай Москву» опубликовал подборку музеев с фотографиями, графиком их работы и другой полезной информацией, — заявила заммэра.

Так, например, в список вошел Музей космонавтики. Его коллекция насчитывает более 100 тысяч различных экспонатов, в том числе первый космический скафандр, спускаемые аппараты космического корабля «Союз», бортовые журналы орбитальных станций и многое другое.

В подборку портала также включили павильон «Умный город» на ВДНХ, где гостям расскажут, как цифровые технологии повысили качество жизни в столице, и самую крупную выставку роботов в России — «Робостанцию», где посетители площадки могут нарисовать свой робопортрет, сыграть с роботом в настольный футбол и даже увидеть огромных роборыб.

Помимо этого, в список вошли музей науки «Экспериментаниум» и Государственный Дарвиновский музей.

До этого туристический портал discovermoscow.com в честь Дня музеев опубликовал подборку самых ярких выставочных пространств Музейного города на ВДНХ.

подборка Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте