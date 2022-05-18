Discover Moscow рассказал горожанам о Музейном городе ВДНХ

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Туристический портал discovermoscow.com в честь Дня музеев опубликовал подборку самых ярких выставочных пространств Музейного города на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 18 мая.

Выставка включает в себя 20 различных музеев и познавательных площадок для детей и взрослых. Так, в павильоне «Макет Москвы» можно найти 23 тысячи экспонатов, рассказывающих почти все о городе. Посетители могут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, столичные набережные и другие известные объекты.

В Музее ВДНХ гости узнают, как менялась главная выставка страны — от первого архитектурного плана до настоящего времени. Кроме того, в Музейном городе в павильоне № 34 «Космос» работает экспозиция центра «Космонавтика и авиация». Там посетители найдут 120 образцов летательной и космической техники.

Помимо этого, гости ВДНХ могут посетить Музей кино, Музей городского хозяйства столицы и побывать в павильоне «Рабочий и колхозница», передает официальный сайт мэра Москвы.

14 мая сообщалось, что в первые недели весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек. Наибольшей популярностью у гостей выставки пользовались объекты «Музейного города» и познавательные площадки.