Первые получатели грантов на тестирование инноваций определены в Москве

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В столице определили первых получателей грантов на тестирование инноваций. Поддержку от города получат восемь разработчиков решений в сфере образования, здравоохранения и реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 19 мая.

— С момента начала кампании уже одобрено восемь заявок на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей. 50 процентов от суммы гранта участники получат еще до начала испытаний, а оставшуюся часть — после их полного завершения, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что если испытания пройдут успешно, новые технологии могут быть рекомендованы к внедрению в повседневную работу медицинских и образовательных учреждений города.

Одними из первых гранты получили автоматизированная мобильная система первичного медицинского осмотра TouchMed, система «Школьный информатор», которая помогает создавать эффективную информационно-образовательную среду в школах, а также обучающий роботизированный комплекс e.DO.

Прием заявок на программу поддержки начался 11 апреля. Ее участники могут получить гранты на проведение пилотных испытаний на объектах городской инфраструктуры. Сумма выплаты составляет до двух миллионов рублей на одно тестирование, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Москве начался прием заявок на конкурс Social Tech Challenge 2022. Он ориентирован на технологии для рынка труда, где участники получат экспертную оценку своих проектов.