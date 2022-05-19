Москва передаст в собственность горожан почти 300 нежилых помещений

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До конца мая правительство столицы передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Город откажется от права собственности на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров. К ним относятся чердаки и подвалы, технические помещения, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Жители столицы смогут приспособить площадки для технических нужд, корректного содержания электрощитовых. Помимо этого, помещения могут использоваться как места для хранения личных вещей и как комнаты для консьержей.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что большинство помещений находятся в Центральном, Юго-Западном и Восточном округах Москвы. Их площадь варьируется от 0,8 квадратного метра до девяти тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого город выставил на торги 36 объектов недвижимости. Они будут реализованы под ведение бизнеса.