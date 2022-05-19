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Москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут на ВДНХ 21 мая

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут на ВДНХ 21 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На ВДНХ 21 мая состоятся акции «Дни исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Посетителей ждет обширная программа со множеством мероприятий. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Акция «Дни исторического и культурного наследия» на ВДНХ стартует в 12:30 и продлится до 18:00. Для жителей столицы подготовили показы диафильмов с русскими народными сказками. Гостям расскажут интересные факты из биографии знаменитого русского артиста Александра Вертинского, познакомят с историей павильона № 5 «Физика» и многое другое.

В 18:00 начнется общегородская акция «Ночь в музее». В этом году ее темой стала «Звездная ночь».

Гостей выставки ждет экскурсия «ВДНХ под звездами», паблик-ток «Истории подростков, снимающих кино», а музей транспорта Москвы подготовил программу мероприятий для всей семьи.

Отмечается, что для участия в большинстве мероприятий необходима предварительная регистрация. Узнать полное расписание можно на портале ВДНХ, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 мая заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что познавательная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 21 мая. В этот день состоится более 230 мероприятий.

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