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Фармаколог рассказала, какие лекарства обязательно должны быть в дачной аптечке

Александр Афонин
Общество
Фармаколог рассказала, какие лекарства обязательно должны быть в дачной аптечке
Фото: pexels.com / Anna Shvets

В дачной аптечке обязательно должны находиться лекарства от аллергии и различных видов болей, активированный уголь и энтеросорбенты, перевязочный материал и антисептики. Об этом рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

— Впереди лето, и уже сейчас мы активно находимся за городом и на природе, поэтому важно понимать, что необходимо иметь в дачной аптечке, — рассказала она.

По словам фармацевта, в первую очередь нужно иметь лекарства, которые необходимы для острых ситуаций, и в то же время не требуют особых рекомендаций врача. Акцент следует делать на препараты, содержащие парацетамол или ибупрофен и все его аналоги, которые можно применять в любом возрасте.

Помимо этого, рекомендуется иметь препараты, которые комплексно воздействуют на симптомы ОРВИ и быстро дают облегчение. Не стоит забывать и об аллергии. Антигистаминные препараты помогут купировать основные симптомы.

Следует позаботиться и о наличии препаратов от различных видов болей. Например, при болях в области грудной клетки, сердца как средство быстрой помощи можно рекомендовать валидол. А при болях в области суставов — наружные нестероидные противовоспалительные препараты, передает РИА Новости.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, как неправильные физические нагрузки во время дачных работ могут навредить здоровью.

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