Медицинский центр площадью 11,5 тысячи квадратных метров появится в районе Беговой

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я улица Ямского Поля, 15 Карта всех событий

В районе Беговой объявили о начале строительства нового медицинского центра. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. 1-я Ямского Поля, владение 15, строения 2–5 (САО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что на данный момент на объекте расположены нежилые здания суммарной общей площадью около 5,3 тысячи квадратных метров. При этом площадь земельного участка составляет 0,42 га.

В медцентре, как уточняется, предусмотрен стационар на 33 койки, отделение реанимации и интенсивной терапии на четыре места и отдельный блок с пятью операционными, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о строительстве технопарка с распределительным центром в Северо-Восточном округе столицы. Общая площадь объекта превысит 100 тысяч квадратных метров.