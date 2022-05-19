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Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы приглашают на день открытых дверей 21 мая

Александр Афонин
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Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы приглашают на день открытых дверей 21 мая
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В библиотеках и культурных центрах столицы 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Для жителей столицы подготовлена обширная программа. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе, — сказала она.

Заммэра отметила, что мероприятия пройдут во всех районах столицы.

Жители столицы смогут принять участие в творческом занятии «Волшебные буквы», где их познакомят с азами каллиграфии. Помимо этого, поэтесса Ирина Меркулова научит всех желающих сочинять стихи.

К 350-летию со дня рождения первого императора России Петра I библиотека № 80 приглашает принять участие в квест-выставке «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…». На ней юные москвичи познакомятся с биографией последнего русского царя.

Также горожане смогут посетить музыкальный фестиваль «Рок-акустика. Теплый вечер», послушать лекции по философии и литературоведению, а также заглянуть в репетиционный зал театрального центра «Крылатское».

Детей и их родителей приглашают в библиотеку № 65, где пройдут занятия по экологии.

13 мая Наталья Сергунина рассказала, что познавательная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 21 мая. В этот день состоится более 230 мероприятий.

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