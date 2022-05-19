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Число регистраций ДДУ в Росреестре в апреле сократилось на четверть

Александр Афонин
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Число регистраций ДДУ в Росреестре в апреле сократилось на четверть
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в апреле 2022 года зарегистрировало 9288 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По сравнению с мартом, когда было оформлено 14 313 ДДУ, число сделок сократилось на 35,1 процента. В годовом выражении данный показатель снизился на 26,3 процента по отношению к апрелю 2021 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество зарегистрированных договоров при покупке квартиры в новостройке в апреле сопоставимо с январем 2021 года. Тогда за неполный месяц было оформлено 5257 ДДУ.

В сравнении с мартом апрельский показатель сократился на 44,6 процента. За год активность дольщиков снизилась на 35,5 процента.

В нежилом сегменте за апрель зарегистрировано 4065 первичных договоров. Это почти на 17 процентов меньше, чем в марте. В сравнении с апрелем 2021 года — ниже на 9,5 процента.

Всего с начала года было зарегистрировано 47 871 ДДУ. Показатель увеличился на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, число договоров стало выше на 62,5 процента, чем в первые четыре месяца 2020 года.

26 апреля Росреестр подвел итоги марта по количеству зарегистрированных ДДУ. Так, набольшее число оформленных первичных договоров находится в Новой Москве.

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