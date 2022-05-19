Отечественные переработчики текстиля лишились 85 процентов сырья из-за санкций

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Отечественные переработчики текстиля перестали завозить в Россию сырье из-за границы в мае 2022 года. При этом процент импортного сырья, который был необходим им для работы, составлял 73 процента. Об этом рассказал генеральный директор компании «Лаут Ресайклинг» Евгений Садовский.

Информацию также подтвердили в пресс-центре «Российского экологического оператора» (РЭО).

Так, например, в результате ухода шведской сети H&M с российского рынка из России ушло 12 процентов сырья.

По словам директора по производству компании «Т-текстиль» Александра Завгороднего, к настоящему моменту дефицит восполнить не удалось, а стоимость российского вторичного текстиля выросла в три раза.

В свою очередь глава РЭО Денис Буцаев заявил, что восполнить объемы текстиля в стране можно будет с помощью реформы расширенной ответственности производителей, передает РБК.

Разрешение неофициального ввоза товаров ушедших из России фирм должно помочь обеспечить их наличие в магазинах, а также удержать цены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института торговой политики ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев. По словам специалиста, единственное отличие такого варианта от официальных поставок заключается в том, что товар попадает на территорию страны альтернативным путем.