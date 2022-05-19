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Врач дала советы по выбору лекарств при поездке на дачу

Ирина Игнатенко
Общество
Врач дала советы по выбору лекарств при поездке на дачу
Фото: pixabay.com

Отдых на даче вне зависимости от того, связан ли он с грядками и строительством, так или иначе подразумевает риски получить различные травмы. Поэтому важно иметь с собой аптечку. Какие лекарства стоит взять с собой, рассказала врач общей практики Лада Попова.

По ее словам, если люди едут на дачу загорать, жарить шашлыки и будут много времени проводить на солнце, то, помимо солнцезащитного крема и головного убора, нужно взять с собой средство от ожогов — пантенол. Если человек много времени проводит в огороде, копает грядки, сажает растения, то стоит взять с собой мазь с ибупрофеном или диклофенаком. Она поможет при боли в спине.

Кроме того, на даче часто случаются травмы, порезы и ссадины. Поэтому хорошо при себе иметь средства для перевязки, пластыри, бинты, антибактериальную мазь (банеоцин, линкомициновая мазь), спрей-антисептик (мирамистин). Также пригодится перекись водорода.

Попова также напомнила, что при наличии хронического заболевания необходимо брать с собой запас лекарств, которые были прописаны специалистом, передает Life.ru.

До этого врач Андрей Калинин рассказал, какие травмы чаще всего получают россияне во время дачного сезона.

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