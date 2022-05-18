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Врач перечислил самые распространенные травмы в период дачного сезона

Ирина Игнатенко
Общество
Врач перечислил самые распространенные травмы в период дачного сезона
Фото: pixabay.com

Мелкие травмы, полученные на даче, часто недооцениваются, однако они могут не только испортить отдых, но и навредить здоровью. О том, какие травмы на даче можно получить и как их лечить, рассказал врач общей практики Андрей Калинин.

Как отметил медик, даже банальная заноза может привести к риску проникновения инфекции в организм, поэтому во избежание подобных травм следует работать в перчатках. Инфекция также может проникнуть через мозоли и укусы.

Калинин также напомнил про колотые раны, которые наиболее опасны. В этом случае необходимо обратиться в травмпункт для профилактики столбняка.

Врач также напомнил про раны от укусов диких ежей, кротов и бродячих животных. Такие укусы несут риск заражения бешенством и различными инфекциями.

Также часто дачники страдают от солнечных ожогов, поэтому не рекомендуется проводить на солнце весь день, передает Life.ru.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, за что могут оштрафовать дачников в 2022 году.

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