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Три новых направления появились на чемпионате «Абилимпикс-2022»

Александр Афонин
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Три новых направления появились на чемпионате «Абилимпикс-2022»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В этом году на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2022» появились три новых направления: медицинская оптика, мастерство приготовления чая и кофе, информационное моделирование зданий. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе соревнования.

Мастерство участников компетенции «Медицинская оптика» будет оцениваться представителями крупных сетей оптики. Это позволяет начинающим специалистам проверить реальный уровень своей подготовки и получить первую работу в известных компаниях.

Заказчиками компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» выступают несколько инженерных компаний города. В рамках направления участники попробуют себя в моделировании и проектировании зданий.

Участники компетенции «Мастерство приготовления кофе и чая» смогут развить свои навыки в приготовлении этих напитков. Помимо этого, они смогут быть востребованы в таких профессиях, как бариста, обжарщик кофе, каптестер, титестер и чайный мастер.

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс-2022» стартовал 16 мая в столице. Москвичи смогут принять участие в 84 профессиональных компетенциях.

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