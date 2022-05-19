Свыше 25 тысяч пар поженились на выездных площадках Москвы за три года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице за три года свыше 25 тысяч пар провели процесс бракосочетания на выездных локациях. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

— Проект мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы активно развивается на протяжении трех лет. Уже более 25 тысяч пар с начала проекта выбрали в качестве места для регистрации брака одну из них — историческую усадьбу, спортивный стадион, современный особняк или лофт-пространство, регистрацию брака на высоте свыше 300 метров или под землей на станции метрополитена, — рассказала она.

При этом Уханева добавила, что за последние три года количество подобных мест в столице увеличилось почти в 1,5 раза. По ее словам, в начале проекта для пар было доступно 20 локаций, сейчас их количество увеличилось до 30, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно об установке рекордного количества браков за последние 12 лет в апреле 2022 года. Так, за этот месяц поженились около девяти тысяч пар.