Задержаны участники «бизнеса» по продаже наркотиков

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Задержаны поставщик наркотиков и его сообщник, сбывавший «товар» клиентам. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, сотрудникам наркоконтроля поступила информация о распространителе запрещенных веществ на территории столицы и области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника в центре Москвы. При обыске в квартире задержанного обнаружено 58 свертков с порошком и пакет с кристаллообразным веществом. Также найдены деньги в сумме 1,7 миллионов рублей.

Проведенное исследование показало, что в свертках находился мефедрон.

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Вскоре оперативникам удалось задержать и поставщика. Им оказался 47-летний житель столицы. В его сумке находилось два свертка с веществом массой около 200 граммов. Экспертиза показала, что изъятое также являлось мефедроном.

Мужчина закупал оптовые партии наркотиков через интернет, а затем передавал своему сообщнику. Тот в свою очередь расфасовывал их и занимался сбытом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Оба заключены под стражу.

17 мая автоинспекторы в Костромской области задержали наркокурьера, перевозившего транзитом почти килограмм «синтетики».