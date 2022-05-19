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В Госдуму внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Александр Афонин
Политика
В Госдуму внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, которым предлагается учредить в России движение детей и молодежи «Большая перемена», внесен в Госдуму. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 19 мая.

Законопроект подразумевает создание общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена».

Его целями выделяется: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения, участие в воспитании, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Отмечается, что деятельность движения основывается на добровольном участии. Членами могут стать некоммерческие организации, а также дети с шести лет, организацию воспитания и досуга которых будут осуществлять взрослые наставники, отмечается в документе.

16 мая в Госдуму внесли законопроект о невыполнении постановлений Европейского суда по правам человека после 16 марта. Им предполагается установить предельный срок исполнения в России решений ЕСПЧ.

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