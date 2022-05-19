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В Польше заявили о готовности построить постоянные базы НАТО на своей территории

Полина Долганова
В мире
В Польше заявили о готовности построить постоянные базы НАТО на своей территории
Фото: Pixabay

Польша готова построить на своей территории постоянные базы Североатлантического альянса (НАТО) для размещения там легких подразделений. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

— Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе, — заявил политик.

Он добавил, что Польша опасается территориальных претензий с российской стороны. Поэтому, отметил Моравецкий, Москва должна осознать, что Варшава не упустит «ни пяди» территории альянса, передает РИА Новости.

Кроме того, польский вице-премьер Ярослав Качиньский недавно заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. По его словам, такое решение могло бы значительно усилить сдерживание Российской Федерации. Вице-премьер добавил, что данный вопрос не стоит в повестке в настоящее время, однако все может измениться в будущем. Он также призвал организовать в Польше новый командный центр НАТО, откуда можно было бы вести совместные с альянсом операции.

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