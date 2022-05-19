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Мужчина застрелил жену в лесу у дороги в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина застрелил жену в лесу у дороги в Подмосковье
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

В городском округе Дмитров возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, трагедия произошла утром 19 мая на автодороге недалеко от деревни Дьяково. 57-летний мужчина выстрелил в свою бывшую жену. От полученных ранений женщина скончалась. После совершенного убийства злоумышленник свел счеты с жизнью.

Тела супругов обнаружил проезжающий мимо водитель.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, подчеркнула Врадий.

Накануне, 18 мая, в подмосковном Лыткарине мужчина убил соседа, используя мачете.

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