Финансы с подоплекой: стоит ли платить детям за хорошие оценки и работу по дому

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Некоторые родители дают детям деньги за хорошие оценки или работу по дому. Однако, по мнению специалистов, это не лучшее решение со стороны родителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала доцент кафедры психологии и педагогики Марина Солдатникова.

— Несколько исследований по психологии говорят, что не стоит поощрять ребенка финансово. Финансы имеют особую подоплеку, — заявила психолог.

Учеба и определенная работа по дому — это те функции, которые ребенок обязан выполнять для социализации в обществе. Эти задачи не являются сверхъестественными или выдающимися, ребенок не должен на этом зарабатывать, считает эксперт.

— Деньги накладывают на ребенка определенную финансовую ответственность. Не каждый ребенок может распорядиться финансами правильно, — отметила Солдатникова.

По мнению специалиста, финансовые траты детей должны находиться под пристальным вниманием родителей как ответственных за воспитание. Деньги дают много возможностей, дети могут воспользоваться ими себе во вред. Психолог подчеркнула, что в современном мире есть множество соблазнов, деструктивных продуктов и незаконных услуг, которыми дети могут воспользоваться в силу безответственности или незнания.

— Ребенок, получив деньги, может потратить все на компьютерные игры и внутриигровые услуги, проиграть все в автоматах или накупить ненужных гаджетов, — отметила психолог.

Помимо этого, дети могут начать обманывать родителей из-за денег или сделать заработок целью учебы и работы по дому. Познание мира и самодисциплина отойдут на второй план, если можно заработать на сиюминутные удовольствия, считает эксперт.

Родители в свою очередь не могут круглосуточно отслеживать финансовую активность своего ребенка, а делать это, по словам психолога, нужно. За формирование финансовой ответственности ребенка в большой степени должны отвечать его родители.

Также Солдатникова считает, что в качестве поощрения ребенку полезнее дарить эмоции или совместно покупать заранее обозначенный желанный подарок.

— Мы, например, знаем, что ребенку хочется новый самокат. Мы определяем стоимость самоката, количество нужных успехов в его обучении — определяем критерии и вместе покупаем в итоге ему этот самокат. Таким образом вся семья получит эмоциональное удовольствие, — объяснила эксперт.

Что касается обучения детей финансовой грамотности, то к этому, по мнению эксперта, нужно подходить со стороны профессиональной педагогики. Существуют образовательные программы для детей малого возраста, их широко применяют в образовательных учреждениях. Есть целые программы, в рамках которых дети могут зарабатывать первые деньги во время каникул, и участие в них могут принимать ребята от 13 лет и старше. В детских лагерях также часто практикуются подобные обучающие мероприятия или целые курсы, заключила Солдатникова.