Свыше 400 москвичей выбрали новые квартиры по программе реновации в Царицыне

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Россия, Москва, улица Бехтерева, 3А Карта всех событий

В столичном районе Царицыно свыше 400 горожан выбрали квартиры в новом жилом доме, построенном по программе реновации. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В старых пятиэтажках на улице Бехтерева проживает 471 человек из 181 семьи. Равнозначные квартиры в новостройке на этой же улице предложили жителям в конце марта. За это время уже 444 москвича из 172 семей определились с новым жильем. Сейчас уже заключены первые договоры, жители переезжают в новые квартиры, — отметил он.

Руководитель столичного департамента добавил, что в скором времени сотрудники департамента свяжутся с остальными семьями и пригласят их для заключения соответствующих договоров. Новый жилой дом расположен по адресу улица Бехтерева, дом 3а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о введении в эксплуатацию 189 новостроек с начала реализации программы реновации в городе. Их общая площадь составляет 2,5 миллиона квадратных метров.