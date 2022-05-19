В России выявили 4927 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили на портале Cтопкоронавирус.рф.

За прошедший день в РФ от ковида скончались 97 граждан, еще 2117 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5952 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

19 мая руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова допустила вероятность, при которой в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.

При этом нынешний спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации против COVID-19. Для обеспечения лучшей защиты необходимо переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.