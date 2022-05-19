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Попова допустила появление новых штаммов коронавируса в России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова допустила появление новых штаммов коронавируса в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова допустила вероятность, при которой в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС в четверг, 19 мая, она заметила, что предсказать их заразность или узнать, могут ли они вызывать более тяжелое течение заболевания, на данный момент невозможно.

По информации Роспотребнадзора на вторник, 17 мая, в Российской Федерации 99,24 процента случаев заболеваний коронавирусом приходится на штамм «омикрон», лишь 0,3 процента — на дельта-штамм.

По данным профильного ведомства на начало мая в России провели более 290,8 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию.

30 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, когда в России ждать новый всплеск коронавируса. По словам специалиста, рост заболеваемости возможен в начале лета. Однако более серьезная волна может начаться этой осенью.

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