Более 290,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России

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В России провели более 290,8 миллиона исследований на COVID-19. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 290,8 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки была проведена 71 тысяча тестов на коронавирусную инфекцию.

30 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, когда в России ждать новый всплеск коронавируса. По словам эксперта, рост заболеваемости возможен в начале лета. Однако более серьезная волна может начаться этой осенью.

1 мая в Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID за всю историю пандемии. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова, «Стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом COVID-19 за всю пандемию.