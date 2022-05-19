Житель Новой Москвы пытался похитить из магазина продукты на 20 тысяч рублей

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Мужчина пытался похитить из магазина продукты на 20 тысяч рублей. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

По данным ведомства, злоумышленник повредил двери магазина и смог проникнуть в помещение. Оттуда он похитил продукты на сумму более 20 тысяч рублей и попытался вынести их в пакете.

Однако злоумышленнику не удалось закончить начатое — его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции. Похищенное у него изъяли.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по ТиНАО

По данному факту в отношении 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Горе-похититель заключен под стражу.

17 мая злоумышленник украл из пиццерии рюкзак с вещами на сумму 90 тысяч рублей.