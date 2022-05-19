Пьяная женщина убила своего сожителя в подмосковном Можайске

Фото: depositphotos

Суд арестовал жительницу Можайска, обвиняемую в убийстве сожителя. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 11 мая обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со своим сожителем. В ходе ссоры 53-летняя женщина ударила его ножом в грудь. От полученного ранения 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

— Женщина сообщила об убийстве своему знакомому, который вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы, — добавила Врадий.

Ее задержали, следователи провели осмотр дома, где произошло преступление, а также изъяли орудие убийства. В ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемую.

До этого сообщалось, что мужчина застрелил жену в лесу у дороги в Дмитрове.