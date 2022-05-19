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Италия хочет отказаться от российского газа к концу 2024 года

Александр Афонин
В мире
Италия хочет отказаться от российского газа к концу 2024 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Италия планирует достигнуть независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, премьер-министр республики Марио Драги.

— По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года, — сказал он.

Драги добавил, что считает газ «переходным» топливом на пути к увеличению производства энергии на возобновляемых источниках.

По его словам, возобновляемая энергия — единственный способ отказаться от ископаемого топлива и создать устойчивую модель роста экономики.

Действия итальянского правительства будут направлены на рост импорта через южные страны и восточные газопроводы. Затем предполагается обеспечение поставок сжиженного природного газа. Здесь же планируется увеличить использование возобновляемых источников энергии и экономию ресурсов.

Всего Италия планирует заменить объем поставок российского газа в объеме 29 миллиардов кубометров в год, передает РИА Новости.

До этого Марио Драги заявил, что Германия стала платить в рублях за газ из России. Он отметил, что большинство импортеров открыли счета в рублях.

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