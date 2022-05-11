Драги заявил, что Германия стала платить в рублях за газ из России

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Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции для итальянских журналистов во время визита в США в среду, 11 мая.

— Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, — это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях, — сказал глава государства.

Платежи за газ из России продолжатся, передает слова Драги РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство Германии занимается подготовкой «кризисного плана» на случай прекращения поставок российского газа. Отмечается, что стратегия ФРГ предполагает правительственную поддержку энергетических компаний в виде кредитов и гарантий, а также контроль над основообразующими корпорациями.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.