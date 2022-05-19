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Андрей Бочкарев рассказал о ходе монтажных работ на станции «Каширская» БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о ходе монтажных работ на станции «Каширская» БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

На станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена ведутся работы, связанные с монтажом отреставрированных исторических панно на тему «Жизнь страны». Об этом в четверг, 19 мая, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На реконструируемой станции метро «Каширская» ведется установка отреставрированных исторических панно на тему «Жизнь страны». Два панно уже установлены на стенах вдоль путей Замоскворецкой линии. Всего здесь предстоит смонтировать восемь панно-барельефов — по четыре в каждом платформенном зале, — отметил он.

Панно были выполнены из листового алюминиевого сплава. Высота каждого панно составляет 4,2 метра, ширина — 1,2 метра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что реконструкция «Каширской» предусматривает замену материалов отделки с максимальным сохранением аутентичного облика станции. По его словам, в ходе реставрации декоративных панно был максимально восстановлен их исторический облик.

Кроме того, стало известно о соединении южного вестибюля станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе. Уточняется, что строители уже вынесли инженерные коммуникации, а также выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под гидроизоляцию.

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