Андрей Бочкарев: Вестибюль станции метро «Лианозово» соединили с подземным переходом под Дмитровским шоссе

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люблинско-дмитровская линия Карта всех событий

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метро подошло к концу соединение южного вестибюля станции «Лианозово» с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Плотная городская застройка с развитой инфраструктурой всегда усложняет ведение строительства, но в таком мегаполисе, как Москва, это неизбежно. Строители в очередной раз произвели ювелирную работу, соединив вестибюль с подземным пешеходным переходом, — отметил он.

Из зоны строительства, как уточняется, вынесли инженерные коммуникации, выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под гидроизоляцию. В дальнейшем специалисты собираются возвести монолитные конструкции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что рядом со станцией «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В рамках проекта планируется возведение разворотного дорожного кольца для наземного транспорта.

Помимо этого, заммэра рассказал, что проходка тоннелей на Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Пыхтино» до платформы «Внуково» готова на 52 процента. По его словам, на обеих станциях на данный момент ведутся монолитные работы, общая строительная готовность участка оценивается в 43 процента.