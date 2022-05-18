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Андрей Бочкарев: Проходка тоннелей до станции метро «Внуково» выполнена наполовину

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев: Проходка тоннелей до станции метро «Внуково» выполнена наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Внуково Карта всех событий

Специалисты на Солнцевской линии Московского метрополитена выполнили проходку тоннелей от станции «Пыхтино» до платформы «Внуково» на 52 процента. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 18 мая.

— Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза» прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая «Наталья», она прошла порядка 170 метров, — пояснил заммэра.

По его словам, на обеих станциях на данный момент ведутся монолитные работы, общая строительная готовность участка оценивается в 43 процента.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что между станциями также строится метромост через реку Ликова, его готовность оценивается в три четверти. Примечательно, что мост станет двенадцатым в Москве и вторым по протяженности после Лужнецкого.

До этого Бочкарев заявил, что возведение основных конструкций станции «Пыхтино» нового участка Солнцевской линии столичного метрополитена завершено на 75 процентов.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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