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Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» выполнены на три четверти

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» выполнены на три четверти
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Возведение основных конструкций станции «Пыхтино» нового участка Солнцевской линии столичного метрополитена завершено на 75 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На новом участке Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково ведутся активные работы по строительству двух станций. На 75 процентов готовы основные конструкции станции «Пыхтино», ведутся отделочные работы, — сказал он.

Заммэра добавил, что на станции «Внуково» почти на треть выполнены монолитные работы. Помимо этого, специалисты завершили земляные работы и проводят отделку.

Бочкарев отметил, что в настоящее время полностью пройдены тоннели от действующей станции «Рассказовка» до «Пыхтино». Стротиельство левого переходного тоннеля от «Пыхтино» до «Внуково» почти завершено.

14 мая Бочкарев оценил готовность пункта техосмотра на станции «Кленовый бульвар» БКЛ. По словам заммэра, общая строительная готовность объекта составляет 67 процентов.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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