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Движение на участке Новорублевской улицы ограничат с 25 мая

Антон Махов
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Движение на участке Новорублевской улицы ограничат с 25 мая
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение на участке Новорублевской улицы будет ограничено с 25 мая до 29 августа и с 14 сентября до 14 октября. Причиной будет строительство инженерных сетей. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дополнительно уточняется, что речь идет об участке от дома номер 3 до 15 дома, корпус 1, по Новорублевской улице. Движение будет перекрыто круглосуточно с организацией приоритетного права проезда и обустройством временных уширений, поясняет пресс-служба департамента в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что движение на улице Маршала Прошлякова будет также ограничено с 25 мая по 29 августа и с 14 сентября по 14 октября. Дорогу перекроют из-за строительства инженерных сетей. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение будет ограничено от дома 20, строение 12, до дома 28. Блокировка будет действовать круглосуточно. Транспорт сможет передвигаться по одной полосе в каждом направлении, сообщают в департаменте транспорта столицы.

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