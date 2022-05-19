На улице Маршала Прошлякова ограничат движение

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение на улице Маршала Прошлякова будет ограничено с 25 мая по 29 августа и с 14 сентября по 14 октября. Дорогу перекроют из-за строительства инженерных сетей. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение будет ограничено от дома 20, строение 12, до дома 28. Перекрытие будет действовать круглосуточно. Транспорт сможет двигаться по одной полосе в каждом направлении, сообщают в департаменте транспорт столицы.

Движение по Звенигородскому шоссе от пятого владения по улице Мневники до владения 34, строение 1, по 2-му Селикатоному проезду также будет ограничено в связи со строительными работами. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Ограничения будут действовать с 16 по 20 мая включительно, на участке будет организовано движение по одной полосе.

Также с 18 по 31 мая будут проводиться ремонтные работы по замене асфальта на развязке Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе с МКАД.