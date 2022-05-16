Движение на Звенигородском шоссе ограничат из-за ремонта

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Участок Звенигородского шоссе от пятого владения по улице Мневники до владения 34, строение 1 по 2-му Селикатоному проезду будет ограничено в связи со строительными работами. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение будет ограничено с 16 по 20 мая включительно, на участке будет действовать одна полоса движения.

Помимо этого, в столице вечером в понедельник, 16 мая, ожидаются затруднения движения в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Причинами затруднения движения могут стать строительные работы и мелкие ДТП на дорогах. На 85-м и 90-м километрах МКАД, на проспекте Мира около дома 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте у дома 45, будут проводиться строительные работы.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют в вечерний час пик воспользоваться общественным транспортом. Это позволит потратить меньше времени, передает Дептранс.

Накануне стало известно, что движение автомобильного транспорта будет ограничено на участке бульвара Энтузиастов на семь месяцев из-за строительных работ. Ограничение движения будет действовать с 20 мая по 20 декабря этого года.