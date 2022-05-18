Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс предупредил о ремонтных работах на Волгоградском проспекте с 18 мая

Евгений Белоусов
Город
Дептранс предупредил о ремонтных работах на Волгоградском проспекте с 18 мая
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Ремонтные работы по замене асфальта на развязке Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе с МКАД будут проводиться с 18 по 31 мая. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 мая стало известно, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей.

На участке по вышеуказанной улице — от Мытной улицы до Большой Серпуховской улицы — движение будет ограничено с 20 мая по 15 октября в круглосуточном режиме, а также с 15 июня по 29 августа с сохранением имеющегося количества полос за счет устранения парковочного пространства и организации временных расширений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что крупные инфраструктурные работы ведутся в столице в соответствии с графиком. Реализация проектов благоустройства также не останавливается.

По его словам, в текущем году в Москве планируется благоустроить около пяти тысяч объектов. В рамках работ в порядок приведут вылетные магистрали, Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов и другие территории.

Ремонт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте