Дептранс предупредил о ремонтных работах на Волгоградском проспекте с 18 мая

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Ремонтные работы по замене асфальта на развязке Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе с МКАД будут проводиться с 18 по 31 мая. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 мая стало известно, что движение транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей.

На участке по вышеуказанной улице — от Мытной улицы до Большой Серпуховской улицы — движение будет ограничено с 20 мая по 15 октября в круглосуточном режиме, а также с 15 июня по 29 августа с сохранением имеющегося количества полос за счет устранения парковочного пространства и организации временных расширений.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что крупные инфраструктурные работы ведутся в столице в соответствии с графиком. Реализация проектов благоустройства также не останавливается.

По его словам, в текущем году в Москве планируется благоустроить около пяти тысяч объектов. В рамках работ в порядок приведут вылетные магистрали, Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов и другие территории.