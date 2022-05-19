«Ощущение бесконечности»: биолог объяснил, куда исчез коронавирус

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Молекулярный биолог Константин Северинов рассказал о том, куда «исчез» COVID-19.

Он отметил, что, судя по официальной статистике, волна штамма «омикрон» в России прошла, и вирус себя повел так же, как и в других странах.

— У нас было большое число заболевших, что связано с тем, что «омикрон» более заразен и способен заражать ранее вакцинированных граждан. На фоне многократного увеличения заболевших количество смертей не превысило показатели осени прошлого года, когда умирало 1200–1300 человек. При «омикроне» погибало до 700 человек в сутки, а сейчас — не более 300, — рассказал эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI.

Биолог назвал два пути, по которым может двигаться вирус. Ковиду выживать в 2022 году в условиях иммунитета и вакцинации гораздо сложнее, чем в 2020 году.

— Здесь есть ощущение дурной бесконечности. Мы меняемся, но и вирус меняется. Это типичный случай биологической эволюции, он не может быть остановлен. Вирус приспосабливается к новым условиям, когда большинство вакцинировано или переболело. Есть два варианта: или вирус должен исчезнуть, или за счет естественного процесса изменчивости подберутся такие варианты, которые смогут заражать нас, несмотря на иммунологическую память, — прокомментировал Северинов.

Он рассказал, что сейчас в некоторых странах Европы проходит вторая вспышка «омикрона», которая может дойти и до России. При этом есть возможность мутации вируса и внутри страны. Процесс всплеска заболеваемости возможен уже в мае.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала о том, что в России в обозримой перспективе есть вероятность возникновения новых штаммов коронавирусной инфекции.