Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 200 граммов марихуаны изъято у мужчины в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Более 200 граммов марихуаны изъято у мужчины в центре Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, улица Талалихина Карта всех событий

Задержан подозреваемый в хранении более 200 граммов наркотического средства — марихуаны. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, правоохранители получили информацию, что 29-летний москвич незаконно приобрел наркотики и хранит его в нежилом помещении на улице Талалихина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. По указанному адресу было обнаружено три свертка с неизвестным веществом растительного происхождения. Общая масса пакетиков составила 215 граммов.

Проведенное исследование показало, что изъятое является марихуаной. Со слов самого задержанного, он хранил наркотик без цели сбыта.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

6 мая жителя подмосковной Лобни задержали за выращивание конопли в квартире.

Центральный административный округ (ЦАО) Наркотики Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте