Более 200 граммов марихуаны изъято у мужчины в центре Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, улица Талалихина Карта всех событий

Задержан подозреваемый в хранении более 200 граммов наркотического средства — марихуаны. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, правоохранители получили информацию, что 29-летний москвич незаконно приобрел наркотики и хранит его в нежилом помещении на улице Талалихина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. По указанному адресу было обнаружено три свертка с неизвестным веществом растительного происхождения. Общая масса пакетиков составила 215 граммов.

Проведенное исследование показало, что изъятое является марихуаной. Со слов самого задержанного, он хранил наркотик без цели сбыта.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

6 мая жителя подмосковной Лобни задержали за выращивание конопли в квартире.