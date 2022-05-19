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Онищенко сообщил, что России не грозит дефицит продовольствия

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко сообщил, что России не грозит дефицит продовольствия
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что России не грозит дефицит продовольственных товаров.

Он отметил, что все базовые продукты в России являются отечественными. РФ сегодня занимает 20 процентов мирового рынка по продаже зерновых, а производство белого мяса составляет около четырех миллионов тонн.

— В развитых странах существует понятие продовольственной безопасности. То есть каждая страна должна обеспечивать себя по основным показателям потребительской корзины: мясо, овощи, фрукты, картофель, зерновые и так далее. Поэтому вводят санкции или нет — надо всегда опираться на свое производство, — подчеркнул спикер в комментарии ФАН.

По мнению Онищенко, России стоит опираться на собственное производство не только в сфере продовольственной безопасности.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил сделать акцент на производстве богатой палитры полезных национальных напитков. Он отметил, что в России стоит наладить производство кваса, соков, морсов, которые принесут пользу здоровью.

Геннадий Онищенко дефицит Продукты
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