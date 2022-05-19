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Грузовик столкнулся с авто и влетел в остановку на Минском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Грузовик столкнулся с авто и влетел в остановку на Минском шоссе
Фото: РЕН ТВ
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 30-й километр Карта всех событий

Грузовик столкнулся с автомобилем и влетел в остановку на Минском шоссе. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла около пяти утра на 30-м километре автодороги М1 «Беларусь». Водитель за рулем грузовика марки «Дэу» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ГАЗ. От удара машина снесла автобусную остановку и въехала в забор.

Видео: РЕН ТВ

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ скончался. Водитель грузовика ранен, прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.

Еще одно смертельное ДТП произошло 18 мая на востоке столицы. Трехлетний мальчик погиб, попав под колеса машины на велосипеде.

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