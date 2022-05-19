Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онколог назвал полезный и дешевый продукт для профилактики заболеваний

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Онколог назвал полезный и дешевый продукт для профилактики заболеваний
Фото: depositphotos

Онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму.

Он отметил, что окисление и восстановление — два ключевых процесса в организме. Активную роль в этих процессах играет кислород, но иногда бывает, что в организме образуется слишком много радикальных атомов кислорода.

Из-за этого возникают синдром хронической усталости, постоянные головные боли, ухудшение зрения, снижение концентрации внимания. Также могут возникнуть опасные заболевания от диабета до онкологии.

В борьбе с окислительным процессом помогут антиоксиданты, которые можно получить из пищи. Поэтому стоит включить в рацион шиповник. В нем содержится важная аскорбиновая кислота (витамин С), ускоряющая выработку коллагена.

— Также продукт способен восстанавливать проницаемость и тонус капилляров, продлевать действие сопутствующих антиоксидантов, таких как ретинол, селен, токоферол, уточнил специалист. По сути, в нем есть все необходимое для профилактики, в том числе онкологических болезней, — отметил эксперт в комментарии Царьграду.

Врач-диетолог Пакизе Гизем рассказала, что зеленый чай обладает иммуномоделирующим эффектом, регулирует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови, а также защищает от онкологии и предотвращает ожирение.

Здоровье Онкология Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте