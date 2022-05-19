Онколог назвал полезный и дешевый продукт для профилактики заболеваний

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Онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму.

Он отметил, что окисление и восстановление — два ключевых процесса в организме. Активную роль в этих процессах играет кислород, но иногда бывает, что в организме образуется слишком много радикальных атомов кислорода.

Из-за этого возникают синдром хронической усталости, постоянные головные боли, ухудшение зрения, снижение концентрации внимания. Также могут возникнуть опасные заболевания от диабета до онкологии.

В борьбе с окислительным процессом помогут антиоксиданты, которые можно получить из пищи. Поэтому стоит включить в рацион шиповник. В нем содержится важная аскорбиновая кислота (витамин С), ускоряющая выработку коллагена.

— Также продукт способен восстанавливать проницаемость и тонус капилляров, продлевать действие сопутствующих антиоксидантов, таких как ретинол, селен, токоферол, уточнил специалист. По сути, в нем есть все необходимое для профилактики, в том числе онкологических болезней, — отметил эксперт в комментарии Царьграду.

Врач-диетолог Пакизе Гизем рассказала, что зеленый чай обладает иммуномоделирующим эффектом, регулирует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови, а также защищает от онкологии и предотвращает ожирение.