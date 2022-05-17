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Врач объяснила, какой чай поможет снизить уровень сахара в крови

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач объяснила, какой чай поможет снизить уровень сахара в крови
Фото: depositphotos

Врач-диетолог Пакизе Гизем рассказала, что зеленый чай обладает иммуномоделирующим эффектом, регулирует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови, а также защищает от онкологии и предотвращает ожирение.

По словам медика, разница между зеленым и черным чаем заключается в различной обработке чайного листа. Технология производства зеленого чая позволяет сохранить больше витаминов В1 и В2 и в десять раз больше витамина С.

Также зеленый чай богат полифенолами и содержит больше теанина, который снижает уровень стресса, отметила диетолог.

Она рекомендовала заваривать чай в течение 4-5 минут в кипяченой воде, после того как она постоит несколько минут, и ее температура снизится. Кроме того, Гизем посоветовала использовать пластиковую или алюминиевую посуду.

По словам специалиста, зеленый чай должен иметь легкий травянистый запах и горьковатый вяжущий вкус. Врач советует не пить более трех чашек этого напитка в день, сообщается на портале Sabah.

Врач-терапевт Оксана Хамицева предупредила, что головная боль после еды может быть симптомом диабета. Помимо этого, она добавила, что головная боль, связанная с нарушением функции поджелудочной железы, может привести к необратимым последствиям без своевременного обращения к эндокринологу.

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