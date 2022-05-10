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Врач предупредила, что головная боль после еды может быть симптомом диабета

Араз Салехов
Общество
Врач предупредила, что головная боль после еды может быть симптомом диабета
Фото: Depositphotos

Головная боль после еды может быть связана с сахарным диабетом, аллергией и реакцией на токсические вещества. Об этом во вторник, 10 мая, рассказала терапевт Оксана Хамицева.

— Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью, — отметила она.

Помимо этого, медицинский специалист добавила, что головная боль, связанная с нарушением функции поджелудочной железы, может привести к необратимым последствиям без своевременного обращения к эндокринологу, сообщают «Известия».

Также стало известно, что частая боль, возникающая в ступнях, может говорить о наличии серьезных заболеваний. Так, британские врачи уверяют, что обычно ступни могут болеть при диабете, аритмии и артрите.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о неочевидных симптомах сахарного диабета. По словам специалиста, заболевание может заявлять о себе обостренным аппетитом или перееданием.

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