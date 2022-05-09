Британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии
Частая боль, возникающая в ступнях, может говорить о наличии серьезных заболеваний. К такому выводу пришли британские врачи. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает газета Express.
Обычно ступни могут болеть при диабете, аритмии и артрите. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.
Однако за подобным необходимо наблюдать, поскольку в дальнейшем боли будут лишь усиливаться. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно следить за ногами и вовремя обрабатывать повреждения.
При этом специалисты уверяют, что точный диагноз по одному лишь симптому установить нельзя. Но тем не менее людям с подобной симптоматикой стоит обратиться за помощью к врачу, сообщает сайт 5-tv.ru.
Также стало известно, что сахар в крови помогает снизить качественный белок, который можно легко и быстро приготовить. В частности, это индейка, курица или морепродукты. На гарнир к такому второму блюду подойдут низкоуглеводные овощи: кабачок, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.
Помимо этого, кардиолог Анна Кореневич рассказала, что справиться с аритмией поможет прием седативных препаратов. Однако эксперт отмечает, что при появлении подобных симптомов человеку нужно записаться к кардиологу для изучения данной патологии.