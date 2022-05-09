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Британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии

Араз Салехов
Общество
Британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии
Фото: Pexels

Частая боль, возникающая в ступнях, может говорить о наличии серьезных заболеваний. К такому выводу пришли британские врачи. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает газета Express.

Обычно ступни могут болеть при диабете, аритмии и артрите. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.

Однако за подобным необходимо наблюдать, поскольку в дальнейшем боли будут лишь усиливаться. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно следить за ногами и вовремя обрабатывать повреждения.

При этом специалисты уверяют, что точный диагноз по одному лишь симптому установить нельзя. Но тем не менее людям с подобной симптоматикой стоит обратиться за помощью к врачу, сообщает сайт 5-tv.ru.

Также стало известно, что сахар в крови помогает снизить качественный белок, который можно легко и быстро приготовить. В частности, это индейка, курица или морепродукты. На гарнир к такому второму блюду подойдут низкоуглеводные овощи: кабачок, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.

Помимо этого, кардиолог Анна Кореневич рассказала, что справиться с аритмией поможет прием седативных препаратов. Однако эксперт отмечает, что при появлении подобных симптомов человеку нужно записаться к кардиологу для изучения данной патологии.

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