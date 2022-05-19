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Формат подачи предложений об изменении правил землепользования обновился в Москве

Александр Афонин
Город
Формат подачи предложений об изменении правил землепользования обновился в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве был обновлен формат подачи заявлений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом в четверг, 19 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Мы довольно сильно обновили эту госуслугу. Теперь, если заявитель хочет сделать одно изменение, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, то изменения вносятся без рассмотрения на Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки, — сказала она.

Княжевская добавила, что новые правила действуют и в случае изменения нескольких параметров. Однако они будут затрагивать не более десяти процентов конкретной территориальной зоны.

По словам председателя, нововведения упростят процедуру и ускорят процесс изменения ПЗЗ. Помимо этого, выведена в отдельную услугу возможность отображения в правилах землепользования и застройки города границ зон с особыми условиями использования территорий.

Накануне Княжевская сообщила, что транспортно-пересадочный узел «Царицыно» после реконструкции займет территорию площадью более десяти гектаров. Общая площадь нового объекта составит около 23 тысяч квадратных метров.

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