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Товарооборот между Москвой и Таджикистаном превысил 174 миллиона долларов в 2021 году

Араз Салехов
Город
Товарооборот между Москвой и Таджикистаном превысил 174 миллиона долларов в 2021 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Товарооборот между Москвой и Таджикистаном в 2021 году увеличился на 91,3 процента и превысил 174 миллиона долларов. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Таджикистан — давний надежный торговый партнер столицы. В 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил более 174 миллионов долларов, что на 91,3 процента больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Таджикистаном доля города в прошлом году достигла 14,4 процента, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что импорт из Москвы в Таджикистан по итогам прошлого года увеличился по сравнению с 2020 годом в 5,3 раза и превысил 41 миллион долларов. В большинстве своем столица импортирует из Таджикистана швейные изделия, фрукты и орехи, хлопковое волокно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что товарооборот между Москвой и Монголией в 2021 году увеличился более чем на 41,5 процента и превысил 175 миллионов долларов. Большую часть экспорта из российской столицы в Монголию занимает несырьевой неэнергетический экспорт.

Помимо этого, в правительстве города отметили увеличение внешнего оборота торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году. Так, рост составил 56 процентов и достиг показателя в 20 миллиардов долларов.

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