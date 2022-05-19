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Пассажир столичного такси, перенервничав, сознался автоинспекторам, что везет наркотики

Елена Самойлова
Происшествия
Пассажир столичного такси, перенервничав, сознался автоинспекторам, что везет наркотики
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шипиловский проезд Карта всех событий

Задержан пассажир такси, перевозивший крупную партию наркотиков. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, автомобиль такси был остановлен для проверки документов в Шипиловском проезде. Заметив полицейских, пассажир в салоне стал заметно нервничать.

В ходе личного досмотра у 30-летнего мужчины было обнаружено неизвестное вещество.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Проведенное исследование показало, что изъятое содержит героин массой около 200 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось о том, что мужчина хранил марихуану в центре Москвы.

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