Почти семь тысяч водителей привлечены к ответственности за езду без госномеров

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С начала года к административной ответственности привлечены почти семь тысяч водителей за рулем автомобилей, у которых отсутствуют или видоизменены регистрационные знаки. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, с начала года выявлено 6663 случаев, когда водители пользовались авто, на которых либо не было госномеров, либо они были видоизменены. Также к этому числу относятся случаи, когда водители намеренно препятствовали идентификации номера, пытаясь его скрыть.

В ГИБДД напомнили, что ответственность за такое правонарушение регулируется статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

Наказание — административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Также статья предусматривает лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Еще 207 выявленных нарушений связаны с подделкой госномеров. За это водитель рискует быть лишенным прав на срок от шести месяцев до одного года.

18 мая Госавтоинспекция предоставила статистику, согласно которой с начала года произошло более 600 ДТП с участием такси.