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Брежнева показала, как разгружает фуры для беженцев в рабочем комбинезоне

Антон Махов
Общество
Брежнева показала, как разгружает фуры для беженцев в рабочем комбинезоне
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица и актриса Вера Брежнева начала заниматься благотворительностью в польском центре помощи беженцам, там она разгружает фуры в рабочей форме.

— Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки), — рассказала артистка в личном блоге.

Украинская певица Вера Брежнева перестала быть желанным гостем на российской сцене после ее высказываний о сложившейся ситуации в мире. После этого концерты артистки были отменены, контракты с рекламодателями быстро расторгли. Брежнева перебралась за границу и кардинально сменила образ жизни. Она заменила гламур концертов и праздничных нарядов на погрузочные работы и пыльную робу.

Уже почти три месяца она с мужем Константином Меладзе и дочерью Сарой проживают в Италии. Там, по слухам, у семьи есть элитная недвижимость, сообщает StarHit.

Ранее певец Александр Фадеев, известный, как Данко, резко высказался в адрес украинских звезд, которые стали популярными в России и именно здесь заработали огромные состояния. Артист отметил, что певица Светлана Лобода получила свое богатство незаслуженно. Артист отметил, что певица «ничего сама не сделала», поэтому ее богатство незаслуженно.

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